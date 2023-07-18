Александр Усик в свое время пытался скопировать стиль Насима Хамеда.

Обладатель поясов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик признался, кому из известных боксеров он подражал в начале свой карьеры.

Украинец рассказал, что пытался копировать стиль бывшего чемпиона в полулегком весе Насима Хамеда.

"Когда были любителями, мы копировали его движения. В спортзале на нас оказывали давление и не разрешали этого делать. Тренера говорили, что мы теряем фокус и концентрацию. Все же я продолжал это делать даже во время соревнований", - приводит слова Усика BT Sport Boxing.

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Насим Хамед также известен по прозвищу "Принц Хамед" - это британский боксер йеменского происхождения. Он был чемпионом мира в полулегком весе по версии WBO (1995-2000), IBF (1997), WBC (1999) и IBO (2002).

За свою карьеру Хамед победил 16 боксеров за титул чемпиона мира в полулегком весе. Также он известен тем, что на ринг всегда выходил в шортах в стиле "Леопард". В 2015 году Насим Хамед был включен в Международный зал боксерской славы.

Напомним, Александр Усик сейчас готовится к бою против британца Даниэля Дюбуа. Поединок состоится 26 августа на "Tarczynski Arena" в польском Вроцлаве.

Свой предыдущий бой украинский боуксер провел в августе прошлого года против Энтони Джошуа. Усик победил своего оппонента раздельным решением судей и защитил титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

В послужном списке Александра 20 побед (13 - нокаутом) в 20 боях на профессиональном ринге.

Ранее УНИАН сообщал, что Александр Усик опубликовал в социальных сетях свой новый патриотический стих.

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