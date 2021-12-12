Василий Ломаченко в седьмом раунде отправил соперника в нокдаун.

Экс-чемпион мира Василий Ломаченко в Нью-Йорке провел бой против Ричарда Комми и одержал убедительную победу.

Ломаченко мог завершать бой в седьмом раунде, но пожалел своего соперника.

Украинец отправил Комми в нокдаун, ганец смог продолжить бой, однако при этом у него подкашивались ноги.

Ломаченко, увидев это, не бросился добивать соперника, а посмотрел в угол Комми, где находился его тренер, и призвал остановить бой. Однако угол ганца не стал выбрасывать полотенце, а рефери также посчитал, что бой можно продолжать и призвал Ломаченко боксировать дальше.

В итоге поединок продлился все двенадцать раундов, и украинец выиграл по очкам.

Напомним, Ломаченко объяснил, почему не стал добивать Комми.

Тренер Комми после боя заявил, что его подопечный - настоящий воин, а потому он не стал останавливать бой.

Lomachenko was screaming at Commey’s corner asking if they’ve had enough, asking if they were ready to stop the fight 😯 #LomaCommeypic.twitter.com/1ZZTtxWSKb — ESPN Ringside (@ESPNRingside) December 12, 2021

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Ломаченко стал обладателем пояса интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

Счет на судейских записках после 12 раундов - 117:100, 118:109, 118:109.

Ломаченко провел свой 18-й поединок на профи-ринге и одержал 16-ю победу.

Для Ричарда Комми это был 34-й бой, он потерпел четвертое поражение.

Победитель этого боя может провести поединок против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа-младшего.

После победы над Комми Василий Ломаченко заявил, что готов выйти на бой против Камбососа-младшего в Австралии.

Ломаченко уходил в скандал из-за флага, с которым он вышел на ринг после боя с Комми.

Автор: Антон Дударь