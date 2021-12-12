Экс-чемпион мира Василий Ломаченко в Нью-Йорке провел бой против Ричарда Комми и одержал убедительную победу.
Ломаченко мог завершать бой в седьмом раунде, но пожалел своего соперника.
Украинец отправил Комми в нокдаун, ганец смог продолжить бой, однако при этом у него подкашивались ноги.
Ломаченко, увидев это, не бросился добивать соперника, а посмотрел в угол Комми, где находился его тренер, и призвал остановить бой. Однако угол ганца не стал выбрасывать полотенце, а рефери также посчитал, что бой можно продолжать и призвал Ломаченко боксировать дальше.
В итоге поединок продлился все двенадцать раундов, и украинец выиграл по очкам.
Напомним, Ломаченко объяснил, почему не стал добивать Комми.
Тренер Комми после боя заявил, что его подопечный - настоящий воин, а потому он не стал останавливать бой.
Lomachenko was screaming at Commey’s corner asking if they’ve had enough, asking if they were ready to stop the fight 😯 #LomaCommeypic.twitter.com/1ZZTtxWSKb— ESPN Ringside (@ESPNRingside) December 12, 2021
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- Ломаченко стал обладателем пояса интерконтинентального чемпиона по версии WBO.
- Счет на судейских записках после 12 раундов - 117:100, 118:109, 118:109.
- Ломаченко провел свой 18-й поединок на профи-ринге и одержал 16-ю победу.
- Для Ричарда Комми это был 34-й бой, он потерпел четвертое поражение.
- Победитель этого боя может провести поединок против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа-младшего.
- После победы над Комми Василий Ломаченко заявил, что готов выйти на бой против Камбососа-младшего в Австралии.
- Ломаченко уходил в скандал из-за флага, с которым он вышел на ринг после боя с Комми.