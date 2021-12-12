Василий Ломаченко отправлял соперника в нокдаун / фото twitter.com/trboxing

Экс-чемпион мира Василий Ломаченко в Нью-Йорке провел бой против Ричарда Комми и одержал убедительную победу.

Ломаченко мог завершать бой в седьмом раунде, но пожалел своего соперника.

Украинец отправил Комми в нокдаун, ганец смог продолжить бой, однако при этом у него подкашивались ноги.

Ломаченко, увидев это, не бросился добивать соперника, а посмотрел в угол Комми, где находился его тренер, и призвал остановить бой. Однако угол ганца не стал выбрасывать полотенце, а рефери также посчитал, что бой можно продолжать и призвал Ломаченко боксировать дальше.

В итоге поединок продлился все двенадцать раундов, и украинец выиграл по очкам.

Напомним, Ломаченко объяснил, почему не стал добивать Комми.

Тренер Комми после боя заявил, что его подопечный - настоящий воин, а потому он не стал останавливать бой.

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Ломаченко - Комми: итоги боя

  • Ломаченко стал обладателем пояса интерконтинентального чемпиона по версии WBO.
  • Счет на судейских записках после 12 раундов - 117:100, 118:109, 118:109.
  • Ломаченко провел свой 18-й поединок на профи-ринге и одержал 16-ю победу.
  • Для Ричарда Комми это был 34-й бой, он потерпел четвертое поражение.
  • Победитель этого боя может провести поединок против абсолютного чемпиона мира в легком весе  Джорджа Камбососа-младшего.
  • После победы над Комми Василий Ломаченко заявил, что готов выйти на бой против Камбососа-младшего в Австралии.
  • Ломаченко уходил в скандал из-за флага, с которым он вышел на ринг после боя с Комми.

Автор: Антон Дударь