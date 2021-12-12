Украинец мог завершить бой досрочно, но откровенно пожалел своего противника.

Украинский боксер Василий Ломаченко победил ганца Ричарда Комми в поединке за чемпионский титул WBO Inter-Continental в легком весе.

Поединок продлился все 12 раундов, Ломаченко одержал победу единогласным решением судей (117-110, 119-108, 119-108).

В седьмом раунде Ломаченко отправил Комми в нокдаун, но ганец сумел продолжить бой.

После боя Василий Ломаченко объяснил, почему в седьмом раунде не стал добивать ганца после нокдауна.

"Я чувствую себя хорошо, очень хорошо. О чем я думал, когда отпустил его после нокдауна? Я видел его состояние, мне было жалко его. Поэтому я раздумывал, что мне делать дальше. Я сомневался, нужно ли мне добивать", - приводит слова Ломаченко Fighthub.

Напомним, Ломаченко является бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях, включая легкий дивизион. В октябре 2020 года украинец в объединительном поединке за статус абсолютного чемпиона мира в этом весе проиграл американцу Теофимо Лопесу.

Ломаченко стал обладателем пояса интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

Ломаченко провел свой 18-й поединок на профи-ринге и одержал 16-ю победу.

Для Ричарда Комми это был 34-й бой, он потерпел четвертое поражение.

Победитель этого боя может провести поединок против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа-младшего.

Авторитетный портал BoxingScore отдал Ломаченко 11 из 12 раундов.

После победы над Комми Василий Ломаченко заявил, что готов выйти на бой против Камбососа-младшего в Австралии.

Ломаченко уходил в скандал из-за флага, с которым он вышел на ринг после боя с Комми.

Автор: Владимир Медяник