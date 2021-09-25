Флаг Украины в раздевалке Усика / скриншот
Боксер Александр Усик повесил флаг Украины в своей раздевалке на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне. Сегодня, 25 сентября, Усик проведет там бой с британцем Энтони Джошуа.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию боя Усик - Джошуа.
Видео появилось в Instagram lomus_official.
Оказавшись в раздевалке, Усик первым делом повесил украинский флаг. Боксер лично крепил его к стене.
"На удачу!", - говорится в подписи.
Усик - Джошуа: перед боем
- Все билеты на этот поединок были проданы за сутки.
- Был обнародован эффектный промо-ролик к бою Усик - Джошуа.
- Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри поделился своим мнением о предстоящем поединке.
- Экс-чемпион мира Дэвид Хэй скептически оценил шансы Усика.
- Джошуа перед поединком назвал козыри украинского боксера.
- 21 сентября Усик провел открытую тренировку в Лондоне.
- 23 сентября состоялась первая дуэль взглядов.
- 24 сентября состоялась процедура взвешивания боксеров, а также вторая дуэль взглядов.
- Усик выйдет в ринг на бой в перчатках с надписью "Ukraine".