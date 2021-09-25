Боксер лично крепил флаг к стене.

Боксер Александр Усик повесил флаг Украины в своей раздевалке на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне. Сегодня, 25 сентября, Усик проведет там бой с британцем Энтони Джошуа.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию боя Усик - Джошуа.

Видео появилось в Instagram lomus_official.

Оказавшись в раздевалке, Усик первым делом повесил украинский флаг. Боксер лично крепил его к стене.

"На удачу!", - говорится в подписи.

Усик - Джошуа: перед боем

Автор: Антон Дударь