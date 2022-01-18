Украинский боксер считает, что в Крыму пока "нет такой свободы, которая была".

Чемпион мира в хевивейте Александр Усик уже два года, как не был в родном Крыму.

35-летний спортсмен рассказал в интервью Маше Ефросининой о том, как и когда посещал Крым после оккупации.

"В Крыму был два года назад, еще до пандемии. Я ездил в Симферополь. У меня там теща, тесть, сестра, племянница. Много есть ребят, с которыми я общаюсь до сих пор. Они живут в Симферополе. Я крымских людей воспринимаю солнечными, лучистыми, такими пофигистами. Потеряли, мы это потеряли. Я тоже, как крымчанин. Нет такой свободы, которая была", - сказал Усик.

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Также Александр добавил:

"Ездили на море, отдыхали. Сложно с границами. Кошмарят. Просто кошмарят. Куда вы едете? Для чего? А сколько вы там будете? Они ведь знают меня. Это "крымская граница". На нашей украинской границе все прекрасно, никаких проблем. Проверили и мы поехали".

Напомним, что Усик рассказал о том, что теряет рекламные контракты из-за "своей позиции".

Александр Усик - чемпион мира: главное