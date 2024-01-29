У титулованного украинского боксера родилась дочь, которую назвали Марией.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик в четвертый раз стал отцом.

Об этом сообщил украинский ведущий Слава Демин в новом выпуске YouTube-канала "Слава ПРО".

По словам Демина, жена титулованного боксера Катерина Усик в одном из роддомов Киева родила девочку весом почти 5 кг и ростом 58 см. Супруги назвали дочь Марией.

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Напомним, Александр и Катерина Усик вместе воспитывают дочь Елизавету, и сыновей Кирилла и Михаила.

По информации Славы Демина сыновья украинского боксера сейчас живут вместе со своей бабушкой за границей, а его дочь осталась в Киеве с матерью.

Добавим, что Александр Усик сейчас готовится к историческому поединку против Тайсона Фьюри. Победитель этого сражения станет первым в 21-м веке абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, а также первым абсолютным чемпионом королевского дивизиона в эпоху четырех поясов.

Ранее стало известно, что победитель боя Усик - Фьюри получит специальный пояс абсолютного чемпиона мира. Он будет украшен золотом и серебром, а буквами будет нанесена надпись World Heawyweight Undisputed Champion - "Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе".

Бой Усик - Фьюри состоится 17 февраля этого года в Саудовской Аравии.

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