Иван Редкач проведет бой с бывшим чемпионом мира в четырех весовых категориях.

Известный украинский боксер Иван Редкач свой следующий бой проведет против легендарного американца Эдриена Бронера.

Как сообщает BoxingScene, бой Редкача и Бронера возглавит вечер бокса от BLK Prime, который состоится 18 февраля в Атланте, штат Джорджия.

Поединок пройдет в лимите полусреднего веса. В со-главном событии Тевин Фармер и Микки Бэй подерутся в легком весе.

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Украинский боксер прокомментировал предстоящий бой с Эдриеном Бронером. Редкач заявил о готовности победить экс-чемпиона мира.

"В 2010 году я подошел к Эдриену, чтобы сделать совместное фото на шоу Оскара Де Ла Хойи. Но Эдриен мне отказал. С тех пор я мечтал встретиться с ним на ринге. Спустя 13 лет я буду драться с ним, мечта стала реальностью. Главное - верить в себя и не сдаваться, несмотря ни на что.

Есть много комментариев по поводу его веса, поведения, психологического состояния, а также комментариев, которые унижают нас обоих. Люди не понимают, что не бывает легких поединков. Каждый бой - это огромная работа и дисциплина. Мое больше уважение Эдриену за то, что он решился. Я уверен, он сделает все, что может, и я готов победить его. Я был готов встретиться с Эдриеном на ринге с 2019 года. Спасибо за возможность, BLK Prime", - написал Редкач в Инстаграме.

Отметим, что свой последний бой Иван Редкач проиграл Прогрейсу весной 2021 года, потерпев шестое поражение. С того времени 36-летний украинец на ринг не выходил. Бронер последний раз сражался в феврале 2021-го, когда единогласным решением судей победил Джованни Сантьяго.

Редкач - Бронер: профайлы боксеров

В активе Редкача 30 поединков в профессиональной карьере. На счету украинца 23 победы, шесть поражений и одна ничья.

33-летний Бронер провел 39 боев на профессиональном ринге. В его послужном списке 34 победы, четыре поражения и одна ничья.

Эдриэн Бронер в свое время был чемпионом мира в четырех весовых категориях: во втором полулегком весе по версии WBO (2011-2012), в легком весе по версии WBC (2012-2013), в полусреднем весе по версии WBA (2013) и в первом полусреднем весе WBA (2015).

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