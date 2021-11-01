Промоутерская компания Top Rank официально сообщила дату поединка между Василием Ломаченко и Ричардом Комми.
Украинский боксер поделился ожиданиями от соперника для BoxingScene.
"Всегда приятно сражаться в Нью-Йорке на арене "Мэдисон-Сквер-Гарден". Здесь произошло много прекрасных событий моей карьеры. Ричард Комми - бывший чемпион и соперник, которого я не собираюсь недооценивать. Я ожидаю увидеть лучшую версию Комми и готов к бою 11 декабря", - сказал Ломаченко.
Комми родом из Ганы и он является первым африканским оппонентом в профи-карьере Ломаченко.
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Ломаченко - Комми: профайл боксеров
- Василий Ломаченко провел на профи-ринге 17 боев. Он одержал 15 побед (11 нокаутом) при двух поражениях.
- Ломаченко был чемпионом мира в трех разных весовых категориях. Но в прошлом году он потерял все свои чемпионские пояса в легком весе, уступив Теофимо Лопесу решением судей.
- После этого украинец в июне 2021 года провел бой против Масайоши Накатани и нокаутировал японца.
На счету Комми на профи-ринге 30 побед (27 нокаутом) и 3 поражения.
Комми был чемпионом мира в легком весе по версии IBF. Этот титул он завоевал в бою против Исы Чаниева, после чего защитил в поединке с Раймундо Бельтраном. В декабре 2019 года он проиграл Лопесу, оставшись без пояса.
После этого ганец провел один бой. В этом году он нокаутировал Джексона Мартинеса.