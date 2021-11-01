Василий Ломаченко / фото twitter.com/ESPNRingside

Промоутерская компания Top Rank официально сообщила дату поединка между Василием Ломаченко и Ричардом Комми.

Украинский боксер поделился ожиданиями от соперника для BoxingScene.

"Всегда приятно сражаться в Нью-Йорке на арене "Мэдисон-Сквер-Гарден". Здесь произошло много прекрасных событий моей карьеры. Ричард Комми - бывший чемпион и соперник, которого я не собираюсь недооценивать. Я ожидаю увидеть лучшую версию Комми и готов к бою 11 декабря", - сказал Ломаченко.

false

Комми родом из Ганы и он является первым африканским оппонентом в профи-карьере Ломаченко.

Читайте также"Будет делать из него клоуна": украинский тренер дал прогноз на бой Ломаченко - Комми

Ломаченко - Комми: профайл боксеров

  • Василий Ломаченко провел на профи-ринге 17 боев. Он одержал 15 побед (11 нокаутом) при двух поражениях.
  • Ломаченко был чемпионом мира в трех разных весовых категориях. Но в прошлом году он потерял все свои чемпионские пояса в легком весе, уступив Теофимо Лопесу решением судей.
  • После этого украинец в июне 2021 года провел бой против Масайоши Накатани и нокаутировал японца.

  • На счету Комми на профи-ринге 30 побед (27 нокаутом) и 3 поражения.

  • Комми был чемпионом мира в легком весе по версии IBF. Этот титул он завоевал в бою против Исы Чаниева, после чего защитил в поединке с Раймундо Бельтраном. В декабре 2019 года он проиграл Лопесу, оставшись без пояса.

  • После этого ганец провел один бой. В этом году он нокаутировал Джексона Мартинеса.

Автор: Артем Будрин