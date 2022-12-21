Василий Ломаченко следующий бой проведет против абсолютного чемпиона мира Девина Хэйни.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум пролил свет на будущее бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко.

Промоутер сообщил, что украинский боксер свой следующий поединок проведет против абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни.

Командам боксеров осталось согласовать дату и место проведения поединка.

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"Вчера я пообедал с Биллом Хэйни, отцом Девина. Девин присоединился к нам, и его следующий бой будет против Ломаченко. Сейчас мы работаем над датой и местом проведения поединка. Но это будет следующий бой Девина.

Каким бы ни был результат этого поединка, Хэйни будет очень важным фактором в боксе. Он потрясающий молодой человек и очень хороший боец. Мне нравится, как он себя ведет, как дерется. Его поединок с Ломаченко будет очень интересным", - сказал Арум в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Напомним, свой последний поединок Василий Ломаченко провел 30 октября этого года. Украинец одержал победу единогласным решением судей против американца Джемейна Ортиса.

Девин Хэйни, в свою очередь, в октябре этого года победил в реванше австралийца Джорджа Камбососа и защитил свои титулы.

Ломаченко - Хэйни: профайлы боксеров

Василий Ломаченко провел на профи-ринге 19 боев, в которых одержал 17 побед (11 - нокаутом). Два поединка украинец проиграл.

В активе Девина Хэйни 29 побед (15 - нокаутом) в 29 боях на профи-ринге.

Теофимо Лопес видит фаворитом именно украинца в бою Ломаченко - Хэйни.

Ломаченко в 2020 году имел шанс стать абсолютным чемпионом мира, но Лопес одолел Василия единогласным решением судей.

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