Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум пролил свет на будущее бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко.
Промоутер сообщил, что украинский боксер свой следующий поединок проведет против абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни.
Командам боксеров осталось согласовать дату и место проведения поединка.
"Вчера я пообедал с Биллом Хэйни, отцом Девина. Девин присоединился к нам, и его следующий бой будет против Ломаченко. Сейчас мы работаем над датой и местом проведения поединка. Но это будет следующий бой Девина.
Каким бы ни был результат этого поединка, Хэйни будет очень важным фактором в боксе. Он потрясающий молодой человек и очень хороший боец. Мне нравится, как он себя ведет, как дерется. Его поединок с Ломаченко будет очень интересным", - сказал Арум в интервью YouTube-каналу Boxing Social.
Напомним, свой последний поединок Василий Ломаченко провел 30 октября этого года. Украинец одержал победу единогласным решением судей против американца Джемейна Ортиса.
Девин Хэйни, в свою очередь, в октябре этого года победил в реванше австралийца Джорджа Камбососа и защитил свои титулы.
Ломаченко - Хэйни: профайлы боксеров
Василий Ломаченко провел на профи-ринге 19 боев, в которых одержал 17 побед (11 - нокаутом). Два поединка украинец проиграл.
В активе Девина Хэйни 29 побед (15 - нокаутом) в 29 боях на профи-ринге.
Теофимо Лопес видит фаворитом именно украинца в бою Ломаченко - Хэйни.
Ломаченко в 2020 году имел шанс стать абсолютным чемпионом мира, но Лопес одолел Василия единогласным решением судей.