WBO назначила для абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа соперника из Украины.

Всемирная боксерская организация (WBO) обязала абсолютного чемпиона мира в легком весе австралийца Джорджа Камбососа провести защиту титулов с Василием Ломаченко.

Об этом сообщил журналист Майкл Бенсон у себя в Twitter.

"WBO официально обязала Джорджа Камбососа в следующем бою защищать титулы чемпиона мира в легком весе против Василия Ломаченко. Так говорит Эдди Хирн, который вместо этого все еще пытается устроить бой Камбососа с Девином Хэйни", - написал Бенсон.

Заметим, что 17 февраля Ломаченко празднует день рождения - ему исполнилось 34 года.

Ранее сообщалось, что украинец принял все условия Камбососа, а именно опцию реванша на случай поражения австралийца. Провести поединок ориентировочно планируют 5 июня в Мельбурне (Австралия).

Промоутер Василия Боб Арум объяснял, что бой можно будет организовать после того, как утихнет пандемия коронавируса.

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