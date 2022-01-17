Если стороны договорятся, то бой за звание абсолютного чемпиона мира пройдет в Сиднее.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает, что поединок между Василием Ломаченко и абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом точно можно организовать, но нужно подождать пока пандемия коронавируса пойдет на спад.

Цитирует 90-летнего Арума WBN.

"Ломаченко хочет провести бой с Камбососом, и мы очень хотим организовать ему этот поединок. Мы хотели бы сделать это в Австралии, на родине Камбососа, и мы можем собрать много денег на организацию, но не сейчас, когда свирепствует COVID-19", - сказал Арум.

"Правительство Австралии просто не даст нам денег на это, потому что там действительно тяжелая ситуация с коронавирусом. Но я оптимист, и я верю, что скоро все это завершится. Этот последний штамм "Омикрон", который распространяется повсюду - он не наносит такого вреда, как предыдущие. Он напоминает мне хорошо избитого боксера в последних раундах. Вроде бы выбрасывает много ударов, но он уже так устал, что они не представляют никакой опасности для соперника", - добавил Боб.

Также промоутер подчеркнул, что ведутся переговоры для того, чтобы устроить бой между Ломаченко и Камбососом.

"Я бы хотел провести этот бой в Сиднее и мы изучаем возможности того, как это можно устроить. Я оптимистично настроен, как и менеджер Камбососа Питер Кан, но посмотрим", - отметил Арум.

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Напомним, что Камбососа фанаты обвинили в том, что он избегает серьезной схватки с претендентами на титулы. Австралиец пообещал провести бои со всеми и составил очередь из соперников.

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