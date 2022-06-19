Экс-чемпион не впервые выразил солидарность с Украиной.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон выразил поддержку украинскому народу.

Видео обнародовала Федерация бокса Украины в Instagram.

"Это Майк Тайсон. Украинский народ, я с вами", - сказал Тайсон.

Ранее Майк называл украинцев "сильными людьми". Также знаменитый американец недавно попал в неприятный инцидент в аэропорту Сан-Франциско, когда к нему приставал нетрезвый пассажир.

Майк Тайсон: боксерская карьера

55-летний Тайсон на профессиональном ринге провел 56 поединков, одержал 50 побед (44 - нокаутом) и потерпел шесть поражений.

Тайсон владел поясами чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC (1986-1990, 1996), WBA (1987-1990, 1996), IBF (1987-1990), The Ring (1988-1990). Он был абсолютным чемпионом с 1988 по 1990 годы.

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