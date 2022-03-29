Знаменитый Майк Тайсон прокомментировал войну в Украине.

Легенда мирового бокса и бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон высказался о войне в Украине, развязанной российскими захватчиками.

В интервью изданию Fox Business бывший американский боксер отметил активное участие Виталия и Владимира Кличко в обороне Украины.

"Я знаю братьев Кличко, мы знакомы друг с другом, но в последнее время я с ними не разговаривал. Благотворительный бой с Владимиром Кличко? Я думаю, нам нужно больше, чем благотворительный поединок. Необходимо отнестись к этому очень серьезно. Сейчас они делают самую важную работу. Они находятся на передовой. Нельзя сделать что-то более благотворительное, чем это.

Послушайте, история Украины доказывает, что украинцы - сильные люди, которые с незапамятных времен имеют дело с россиянами. С кем он сражались? С россиянами. Поначалу это стало бизнес-войной, потому что Россия финансировала Украину. Но поскольку теперь в это втянуто много людей, это превратилось в войну человечества", - сказал Тайсон.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.

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