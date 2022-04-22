Легендарный боксер после инцидента отказался лететь данным рейсом.

Легенда бокса Майк Тайсон стал участником неприятного инцидента в аэропорту Сан-Франциска.

Как сообщает издание TMZ Sports, американский супертяж набросился с кулаками на пассажира рейса Сан-Франциско - Майами после того, как пьяный мужчина спровоцировал его.

Майк сидел со своим другом в салоне и никого не трогал, пока его покой не потревожил сидевший позади него пассажир. Он узнал Майка и долгое время крутился вокруг Тайсона.

Легендарный тяжеловес долгое время терпел нападки и кривляния неадекватного соседа. Сначала Майк пытался вежливо обойтись с этим неугомонным персонажем и просто просил оставить его в покое. Легенда бокса даже сделал селфи с этим парнем.

Нетрезвый поклонник не прислушался к призыву остыть и продолжал выкрикивать неприличные слова в адрес Тайсона. И это стало главной его ошибкой.

Чаша терпения Майка была переполнена, когда пьяный пассажир бросил в него бутылкой с водой. После этого 55-летний боксер набросился с кулаками на своего раздражителя. В конечном итоге парень отделался ссадинами в области лба и грустным выражением лица.

Информацию об инциденте подтвердил один из представителей экс-боксера, который связался с TMZ Sports, чтобы прокомментировать случившееся.

"К сожалению, у мистера Тайсона произошел инцидент на борту самолета с агрессивным пассажиром, который принялся докучать ему, а также швырнул в него бутылку с водой, когда тот находился в своем кресле", - сказал представитель Тайсона.

После инцидента легендарный боксер покинул борт самолета, чтобы не испытывать свое терпение вновь. А потерпевший дебошир написал заявление в полицию. Полицейские пока не дали комментарий по случившемуся.

Майк Тайсон: боксерская карьера