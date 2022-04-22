Легенда бокса Майк Тайсон стал участником неприятного инцидента в аэропорту Сан-Франциска.
Как сообщает издание TMZ Sports, американский супертяж набросился с кулаками на пассажира рейса Сан-Франциско - Майами после того, как пьяный мужчина спровоцировал его.
Майк сидел со своим другом в салоне и никого не трогал, пока его покой не потревожил сидевший позади него пассажир. Он узнал Майка и долгое время крутился вокруг Тайсона.
Легендарный тяжеловес долгое время терпел нападки и кривляния неадекватного соседа. Сначала Майк пытался вежливо обойтись с этим неугомонным персонажем и просто просил оставить его в покое. Легенда бокса даже сделал селфи с этим парнем.
Нетрезвый поклонник не прислушался к призыву остыть и продолжал выкрикивать неприличные слова в адрес Тайсона. И это стало главной его ошибкой.
Чаша терпения Майка была переполнена, когда пьяный пассажир бросил в него бутылкой с водой. После этого 55-летний боксер набросился с кулаками на своего раздражителя. В конечном итоге парень отделался ссадинами в области лба и грустным выражением лица.
Информацию об инциденте подтвердил один из представителей экс-боксера, который связался с TMZ Sports, чтобы прокомментировать случившееся.
"К сожалению, у мистера Тайсона произошел инцидент на борту самолета с агрессивным пассажиром, который принялся докучать ему, а также швырнул в него бутылку с водой, когда тот находился в своем кресле", - сказал представитель Тайсона.
После инцидента легендарный боксер покинул борт самолета, чтобы не испытывать свое терпение вновь. А потерпевший дебошир написал заявление в полицию. Полицейские пока не дали комментарий по случившемуся.
Майк Тайсон: боксерская карьера
- В ноябре 2020 года Майк Тайсон провел выставочный бой против экс-чемпиона в четырех весовых категориях Роя Джонса. Поединок завершился вничью.
- До этого 55-летний Тайсон в предыдущий раз выходил на ринг в 2005 году.
- На профессиональном ринге на счету Тайсона 56 поединка, 50 побед (44 - нокаутом), 6 поражений.
- Тайсон владел поясами чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC (1986-1990, 1996), WBA (1987-1990, 1996), IBF (1987-1990), The Ring (1988-1990). Он был абсолютным чемпионом с 1988 по 1990 годы.