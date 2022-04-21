Оскар де ла Хойя может сесть в тюрьму, если его вина будет доказана.

Легендарный американский боксер и промоутер Оскар Де Ла Хойя получил обвинения в изнасиловании со стороны бывшей сотрудницы его компании.

Как сообщает ESPN, девушка, ранее работающая в компании Casa Mexico, которая принадлежит Оскару, подала в Верховный суд Лос-Анджелеса заявление на мексиканца.

Экс-сотрудница в иске сообщила, что на одном из корпоративов она спала в номере отеля, когда туда вошел Оскар Де Ла Хойя. Она отбилась от него в тот вечер, хотя он пришел со спущенными штанами.

"Как пережившая это насилие, моя клиентка хочет, чтобы другие знали, что такое поведение неприемлемо и не имеет значения, кто вы. Мы будем добиваться справедливости от ее имени", - заявил адвокат девушки.

Оскар де ла Хойя также уже успел прокомментировать этот инцидент.

"С круглосуточным циклом новостей мы все чаще оказываемся в ситуации, когда злонамеренные и несправедливые обвинения интерпретируются, как правда без доказательств, которые подтверждают их ошибочное утверждения. Я уверен, что моя команда юристов решит этот вопрос и докажет мою невиновность", - заявил мексиканец.

Напомним, что в 2019 году бывшего чемпиона мира также обвинили в сексуальном насилии. Защита Де Ла Хойи опровергла обвинения, заявив, что женщина хочет заработать на имени успешного боксера и бизнесмена.

Оскар де ла Хойя: достижения в спорте