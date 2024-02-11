18 мая состоится бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
Промоутер украинского боксера Александр Красюк рассказал о гонораре Александра за поединок против "Цыганского короля".
"Это будет самый большой контракт для Усика в его карьере. Так и должно быть. В бою за титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе с непобежденным чемпионом так и должно быть.
Это много денег. Эта сумма больше 17 миллионов долларов, которые Владимир Кличко одержал за победу над Поветкиным в Москве. Эта сумма давно больше.
Это сражение все хотят посмотреть, но надо выстроить эту коммуникацию между потребителем и каналом дистрибуции. Это сделать несложно, учитывая имеющийся спрос. А спрос необыкновенный, как и спрос на билеты", - рассказал Красюк в интервью Sportarena.
Напомним, изначально бой между Усиком и Фьюри должен был состояться 17 февраля, но "Цыганский король" получил травму в тренировочном лагере и поединок вынужденно перенесли на май.
Добавим, победитель бой Усик - Фьюри станет первым в 21-м веке абсолютным чемпионом в хевивейте и получит от организаторов уникальный пояс, который будет украшен золотом и серебром, а буквами будет нанесена надпись "World Heawyweight Undisputed Champion".