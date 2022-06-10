Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что все контрактные вопросы по реваншу с Александром Усиком окончательно решены, поэтому через несколько дней будет официальное объявление.

"Все документы подписаны, объявим о поединке в понедельник или вторник. Бой пройдет в августе. Если говорить о финансах, то прибыль делим 50 на 50. Конечно, Джошуа хотел бы провести бой в Лондоне, но сторона Усика не была готова к этому, ведь на Среднем Востоке можно будет заработать в четыре раза больше", - сказал Хирн для Вoxingnews24.