Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что все контрактные вопросы по реваншу с Александром Усиком окончательно решены, поэтому через несколько дней будет официальное объявление.
"Все документы подписаны, объявим о поединке в понедельник или вторник. Бой пройдет в августе. Если говорить о финансах, то прибыль делим 50 на 50. Конечно, Джошуа хотел бы провести бой в Лондоне, но сторона Усика не была готова к этому, ведь на Среднем Востоке можно будет заработать в четыре раза больше", - сказал Хирн для Вoxingnews24.
Промоутер Усика Александр Красюк подтвердил, что наиболее вероятная дата - 20 августа.
Ранее Хирн объяснил, почему бой не удастся провести 23 июля.
Усик - Джошуа: что было раньше
- Первый бой Джошуа против Усика был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring. Украинец одержал победу единогласным решением судей на территории соперника - в Лондоне.
- Британский боксер дерзко грозится в ринге уничтожить Усика.
- Местом проведения реванша выбрали Саудовскую Аравию.