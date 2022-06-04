В первом бою Александр Усик победил Энтони Джошуа по очкам / фото REUTERS

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Энтони Джошуа, сообщил, что реванш его клиента с Александром Усиком, вероятно, не состоится 23 июля, как ожидалось ранее.

По словам Хирна, большие бои требуют больше времени на подготовку, а именно нужно согласовать договор с телетрансляторами и сделать рекламу поединка.

"Мы сейчас на пороге подписания всех документов. До 23 июля осталось всего семь недель. Это большая работа. Они хотят проводить международные пресс-туры по городам. Будут обсуждаться телевизионные права и спонсорство. Вероятно, бой будет перенесен на 2-3 недели. Он может состояться в августе. Бой состоится. Я очень уверен, что на следующей неделе вы получите официальное объявление", - заявил Хирн для Talksport.

Также промоутер назвал "трудной задачей" организацию топовых поединков.

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