Эдди Хирн раскрыл подробности организации мегапоединка.

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Энтони Джошуа, сообщил, что реванш его клиента с Александром Усиком, вероятно, не состоится 23 июля, как ожидалось ранее.

По словам Хирна, большие бои требуют больше времени на подготовку, а именно нужно согласовать договор с телетрансляторами и сделать рекламу поединка.

"Мы сейчас на пороге подписания всех документов. До 23 июля осталось всего семь недель. Это большая работа. Они хотят проводить международные пресс-туры по городам. Будут обсуждаться телевизионные права и спонсорство. Вероятно, бой будет перенесен на 2-3 недели. Он может состояться в августе. Бой состоится. Я очень уверен, что на следующей неделе вы получите официальное объявление", - заявил Хирн для Talksport.

Также промоутер назвал "трудной задачей" организацию топовых поединков.

Усик - Джошуа: что было раньше