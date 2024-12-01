Известно, что в 2009 году Кевин Джонсон проиграл в бою Виталию Кличко.

Американско-российский боксер Кевин Джонсон, который был претендентом на титул в супертяжелом весе и соперником украинского бойца Виталия Кличко, решил присоединиться к российской армии. Об этом пишут российские СМИ.

Как стало известно, спортсмен намерен пройти курс молодого бойца в вооруженных силах РФ.

"Дайте мне внедорожник, пистолет - я готов. Я боец, я воин. Я готов к службе! Готов взяться за оружие, готов действовать! Я был рожден для этого!", - сказал Джонсон.

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По информации российских изданий, боксер приехал оформлять военный билет в армейской ушанке, берцах и костюме цвета хаки.

Известно, что в 2009 году Джонсон проиграл Виталию Кличко единогласным решением судов в поединке за титул WBC в супертяжелом весе.

Украинские боксеры и военные ВСУ

Как писал УНИАН, летом чемпион мира по боксу Денис Беринчик приехал на фронт к украинским военным и отомстил захватчикам РФ за атаку на детскую больницу "Охматдет". Отмечается, что он сделал выстрел из пушки и передал "привет" российским оккупантам.

Также сообщалось, что абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик пришел в гости на новоселье к защитнику Мариуполя Ростиславу Приступы. По словам боксера, ему было очень приятно пообщаться с украинским военным.

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