Денис произвел выстрел из пушки на одном из направлений фронта.

Чемпион мира по боксу Денис Беринчик приехал на передовую к украинским защитникам и лично отомстил оккупантам за обстрел детской больницы "Охматдет". Соответствующее видео появилось в Instagram боксера.

По информации 24 канала, Беринчик посетил одно из самых горячих направлений фронта. Также чемпион мира привез украинским военным нужное снаряжение. Во время своей поездки Денис сделал выстрел из пушки и передал "привет" российским захватчикам.

"Выстрел! За "Охматдет", - сказал Беринчик.

Атака РФ на "Охматдет" - что известно

Как писал УНИАН, 8 июля оккупанты осуществили массированный ракетный удар по Киеву. Одна из ракет попала в здание "Охматдета".

Уже 9 июля на месте "прилета" были завершены аварийно-спасательные работы. Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что в результате атаки погибли 2 два человека, еще 32 получили ранения.

В то же время генеральный прокурор Украины Андрей Костин призвал Международный уголовный суд (МУС) возбудить дело против России из-за ракетного удара по детской больнице "Охматдет".

"Украина готова поделиться с судом любыми вещественными доказательствами или деталями своего расследования относительно преступлений России. Ключевым элементом уголовного преследования за преступления против человечности является демонстрация систематических нападений оккупантов на мирных жителей. Важно показать, что сама Россия сейчас является преступным государством", - отметил он.

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