Карен Чухаджян потерпел второе поражение в своей карьере.

В ночь на 8 января в Вашингтоне состоялось боксерское шоу от РВС, главным событием которого был бой американца Джервонты Дэвиса против доминиканца Эктора Луиса Гарсии.

В андеркарде боя Дэвис - Гарсия состоялся поединок между украинским боксером Кареном Чухаджяном и непобежденным американским полусредневесом Джароном Эннисом. На кону стоял титул временного чемпиона по версии IBF.

Бой длился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Эннису: 120-108, 120-108, 120-108. Чухаджяну не отдали ни одного раунда.

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Добавим, что поединок Джервонты Дэвиса против Эктора Луиса Гарсии завершился досрочной победой 28-летнего американца. Таким образом, Джервонта защитил титул чемпиона WBA в легком весе.

Чухаджян - Эннис: после боя

Джарон Эннис одержал 30-ю победу в 31 бою на профессиональном ринге. Еще один бой американца был признан несостоявшимся.

Карен Чухаджян потерпел второе поражение в своей карьере. На профи-ринге украинец провел 23 боя, в которых одержал 21 победу (11 - нокаутом).

Свой предыдущий поединок Карен провел 2 июля 2022 года. Украинец победил австралийца Блейка Минто и защитил титул IBF Inter-Continental.

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