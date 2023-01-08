Джервонта Дэвис одержал 28-ю победу в своей карьере.

В ночь на 8 января в Вашингтоне (США) состоялось боксерское шоу от РВС. В главном бою вечера встретились чемпион мира в трех весовых категориях Джервонта Дэвис и доминиканский боксер Эктор Луис Гарсия.

Поединок завершился победой 28-летнего американца, так как Гарсия отказался от продолжения поединка после восьмого раунда, пожаловавшись на потерю зрения.

Таким образом, Джервонта Дэвис защитил регулярный титул чемпиона WBA в легком весе.

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Стоит отметить, что ради этого поединка обладатель пояса в полулегком весе Гарсия поднялся в легкий дивизион.

Добавим, что впереди у Джервонты Дэвиса ключевой бой с непобежденной звездой бокса Райаном Гарсией. Этот поединок запланирован на 15 апреля и должен стать настоящим событием в мире бокса.

Джервонта Дэвис - Эктор Гарсия: после боя

Поражение против Дэвиса стало первым в профессиональной карьере Эктора Гарсии, до того он одержал 16 побед в 16 поединках.

28-летний Джервонта Дэвис, в свою очередь, на профи-ринге одержал 28 побед (26 - нокаутом) в 28 боях.

Дэвис - чемпион мира в трех весовых категориях: действующий регулярный чемпион мира по версии WBA в первом полусреднем весе, регулярный чемпион мира по версии WBA в легком весе, а также бывший чемпион мира по версиям WBA Super и IBF во втором полулегком весе.

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