Американского боксера выпустили из-под стражи под залог.

В ночь на вторник, 27 декабря, в США был задержан чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис.

СМИ распространили подробности инцидента с участием звездного боксера.

По информации издания TMZ Sports, Дэвис умышленно ударил женщину, предположительно свою девушку, сжатой ладонью, вследствие чего у нее образовалась ссадина на внутренней стороне верхней губы.

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Отмечается, что после конфликта девушка смогла самостоятельно выйти из дома.

Также была опубликована запись звонка жертвы в службу спасения 911.

"Мне нужна помощь, пожалуйста! Я пытаюсь попасть домой. В моей машине ребенок, и он напал на меня перед ребенком. А теперь он портит мои шины! Пожалуйста, помогите мне. Он собирается меня убить!", - заявила потерпевшая.

После звонок прервался, но женщина перезвонила и сказала: "Мне надо домой. Я сейчас в опасности!".

Добавим, что американского боксера выпустили из-под стражи под залог.

После инцидента Джервонта Дэвис отрицал, что поднимал руку на свою девушку или ребенка.

"Я никогда не поднимал руку ни на мать моего ребенка, ни на мою чертову дочь. Я не монстр.

Сейчас, когда я пишу этот текст, над моим домом пролетает вертолет. Просто они все на это смотрят, как на хорошую возможность заработать. Они пытаются получить как можно больше денег", - написал Дэвис в Instagram.

Напомним, у Дэвиса на 7 января запланирован бой против доминиканца Эктора Луиса Гарсии. На данный момент участие Джервонты в поединке под вопросом.

Джервонта Дэвис: карьера и достижения

На профи-ринге 28-летний американец одержал 27 побед (25 - нокаутом) в 27 боях.

Дэвис - чемпион мира в трех весовых категориях: действующий регулярный чемпион мира по версии WBA в первом полусреднем весе, регулярный чемпион мира по версии WBA в легком весе, а также бывший чемпион мира по версиям WBA Super и IBF во втором полулегком весе.

В своем последнем бою Джервонта победил нокаутом в 6 раунде Роландо Ромеро и защитил титул чемпиона мира по версии WBA (3-я защита Дэвиса) в легком весе.

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