У Джервонты Дэвиса на 7 января запланирован бой против Эктора Гарсии.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Джервонта Дэвис за несколько дней до своего боя оказался за решеткой.

Как сообщает журналист Дэн Рафаэл, звездный боксер был арестован в округе Бровард (штат Флорида).

Арест произошел в ночь на вторник, 27 декабря. Утром среды он все еще находился под стражей. 28-летний боксер обвиняется в нанесении телесных повреждений и домашнем насилии.

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Стоит отметить, что Джервонта Дэвис уже не впервые задержан полицией. В 2020 году его арестовали из-за обвинений в грубом обращении с бывшей девушкой во время баскетбольного матча во Флориде.

Кроме того, 16 февраля боксера ждет суд за совершение ДТП, где пострадали 4 человека, а сам Джервонта скрылся с места событий.

Добавим, что 7 января у Дэвиса назначен бой против доминиканца Эктора Гарсии. Состоится ли поединок, пока не известно. Также, у Джервонты запланирован бой на 15 апреля с непобежденной звездой бокса Райаном Гарсией. Этот поединок должен был стать настоящим событием в мире бокса.

Джервонта Дэвис: карьера и достижения

На профи-ринге 28-летний американец одержал 27 побед (25 - нокаутом) в 27 боях.

Дэвис - чемпион мира в трех весовых категориях: действующий регулярный чемпион мира по версии WBA в первом полусреднем весе, регулярный чемпион мира по версии WBA в легком весе, а также бывший чемпион мира по версиям WBA Super и IBF во втором полулегком весе.

В своем последнем бою Джервонта победил нокаутом в 6 раунде Роландо Ромеро и защитил титул чемпиона мира по версии WBA (3-я защита Дэвиса) в легком весе.

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