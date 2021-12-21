Александр Гвоздик обесценил шансы Джорджа Камбососа-младшего.

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик дал прогноз на потенциальный бой Василия Ломаченко против абсолютного чемпиона легкого дивизиона Джорджа Камбососа.

Цитирует украинца YouTube-канал Usachev TV.

"Для Ломаченко уже не важен реванш с Лопесом. Смысл с ним боксировать? Вася всегда больше акцентировался не на Лопесе, а на поясах. Сейчас для него лучший бой - поединок с Камбососом. Мое мнение, что в нем интриги тоже нет. Я считаю, что Вася его разберет на запчасти", - сказал Гвоздик.

"По иронии судьбы, с Лопесом случилось то же, что с Васей случилось в поединке с ним. Пожалуй, Камбосос залез ему в голову - или он недооценил, или переоценил. Лопес вышел непохожий на себя. Только если Василий делал мало, то Лопес начал с открытым забралом прыгать на амбразуру", - добавил Александр.

"Камбосос - небольшая угроза в легком весе, хоть и собрал все титулы. Думаю, что долго они у него не задержатся", - закончил мысль Гвоздик.

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