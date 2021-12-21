Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик дал прогноз на потенциальный бой Василия Ломаченко против абсолютного чемпиона легкого дивизиона Джорджа Камбососа.
Цитирует украинца YouTube-канал Usachev TV.
"Для Ломаченко уже не важен реванш с Лопесом. Смысл с ним боксировать? Вася всегда больше акцентировался не на Лопесе, а на поясах. Сейчас для него лучший бой - поединок с Камбососом. Мое мнение, что в нем интриги тоже нет. Я считаю, что Вася его разберет на запчасти", - сказал Гвоздик.
"По иронии судьбы, с Лопесом случилось то же, что с Васей случилось в поединке с ним. Пожалуй, Камбосос залез ему в голову - или он недооценил, или переоценил. Лопес вышел непохожий на себя. Только если Василий делал мало, то Лопес начал с открытым забралом прыгать на амбразуру", - добавил Александр.
"Камбосос - небольшая угроза в легком весе, хоть и собрал все титулы. Думаю, что долго они у него не задержатся", - закончил мысль Гвоздик.
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Ситуация в легком весе
- Джордж Камбосос победил Теофимо Лопеса и стал обладателем титулов WBC Franchise, WBO, WBA и IBF в легком весе. Ранее три из четырех этих поясов принадлежали Ломаченко.
- Украинский боксер уверенно побил Ричарда Комми и теперь занимает второе место в рейтинге лучших представителей легкого дивизиона от BoxRec.
- Уже три боксера изъявили желание встретиться с Камбососом - обладатель пояса WBC Девин Хэйни, Райан Гарсия, а также Шакур Стивенсон.
- Сам Камбосос ранее заявлял, что даст шанс Ломаченко, когда завоюет пояса. Промоутер Камбососа сказал, что украинец входит в число возможных соперников австралийца.