Канело переходит в крузервейт, но возможно поднимется в супертяжелый вес.

Промоутер Александра Усика Александр Красюк высказался о переходе лучшего боксера мира Сауля Альвареса с суперсреднего веса в первый тяжелый вес (то есть крузервейт).

По его мнению, существует вероятность того, что Альварес, прозвище которого Канело, когда-нибудь выступит в супертяжелом весе.

"Были примеры Джеймса Тони, Роя Джонса-младшего. Не вижу больших препятствий, почему бы Канело не попробовать силы в супертяжелом весе. Он сильный парень, доказал свою состоятельность в разных весовых категориях, сейчас он поднимется в крузервейт", - сказал Красюк для Boxing UK.

Красюк также добавил:

"Это невероятно интригующая история - увидеть бойца из полусреднего дивизиона в хевивейте. Канело - Усик, это был бы интересный бой. С другой стороны, вы можете представить себе поединок Альвареса и Фьюри? Невероятно".

31-летний Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), но ради следующего боя перескочит через одну весовую категорию.

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Мексиканец ранее поднимался в полутяжелый вес (до 79,4 кг), где нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и стал чемпионом мира по версии WBO.

Альварес возглавляет рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (pound-for-pound) по версии журнала The Ring.

Альварес - Плант: итоги боя

Альварес проводил свой третий бой в 2021 году. Мексиканец выходил в ринг в феврале и защитил титулы WBA Super и WBC, досрочно победив в третьем раунде турецкого боксера Авни Йылдырыма (21-3, 12 КО). В мае Канело победил Билли Джо Сондерса.

В послужном списке Альвареса 58 побед, 1 ничья и 2 поражения.

Для Калеба Планта это поражение стало первым в карьере. До этого Плант одержал 21 победу в 21 поединке.

Автор: Артем Будрин