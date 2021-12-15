Денис Беринчик проведет поединок против Исы Чаниева.

Украинский боксер Денис Беринчик прокомментировал предстоящую встречу в ринге с россиянином Исой Чаниевым.

В ходе пресс-конференции Беринчик ответил на вопрос, испытывает ли он дополнительное давление перед боем с россиянином из войны на Донбассе:

"Я из Краснодона, Луганская область. Она на моей территории. Есть моменты, конечно. Но мы хотели бы, чтобы спорт был вне политики. Бокс - джентельменский вид спорта. Там все будет четко, красиво и грамотно, по-мужски, по-пацански", - сказал Беринчик.

Он подчеркнул, что Краснодон остается частью Украины:

"Краснодон - Украина, обязательно. Многие люди там поддерживают нашу страну и всегда были. Они заложники ситуации, в нелегком замешательстве. Большинство не уезжают. Политика - это огромная вещь".

Также Беринчик оценил своего соперника:

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"Чаниев - соперник интересный. Смотрел его поединок, как он одолел проспекта из Казахстана. Вырубил его наглушняк. Вам всем понравится, так как я давно не боксировал, голодный и готов пройти всю дистанцию. Но это бокс, все может закончиться в любой момент".

Беринчик выразил уверенность, что Чаниев не приехал в Украину, чтобы отбывать номер: "Он не поедет домой, выбросив полотенце".

"Лучше бокса только бокс. Всем предлагаю, чтобы меня смотрели. Подготовим с командой яркий, красочный выход на бой", - добавил украинец.

Бой Беринчика и Чаниева пройдет 18 декабря в Броварах. Украинец будет защищать титул WBO International.

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В предыдущий раз Беринчик выходил на боксерский ринг в марте 2021 года. Он победил Хосе Санчеса техническим нокаутом в третьем раунде.

Всего украинец провел 15 боев, в которых одержал 15 побед (9 нокаутом).

Иса Чаниев провел в профи 18 боев: 15 раз выиграл (7 нокаутом) и трижды проиграл. Свой последний на данный момент бой он провел в июле, когда нокаутировал Нуртаса Ажбенова.

Чаниев один раз боксировал за пояс чемпиона мира (в 2019 году за титул IBF), но уступил Ричарду Комми.

Автор: Антон Дударь