Александр Гвоздик считает, что Теофимо Лопесом сейчас на пике своей карьеры.

Украинский экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился своим мнением о потенциальном реванше Василия Ломаченко с абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом.

Гвоздик считает, что для Ломаченко бой против Лопеса станет едва ли не последним великим поединком, поскольку карьера Василия близится к завершению.

Читайте также"Скульптора нужно уволить": фанаты бокса раскритиковали статую легендарного Тайсона (фото)"Как Ломаченко выступит, если получит реванш с Лопесом? Послушайте, это хороший вопрос. В этой ситуации есть две стороны. С одной стороны, Теофимо на своем пике, а Ломаченко стареет. Я не думаю, что у Василия осталось много боев, может быть, 2-4. Он будет драться еще несколько лет.

В то же время я не скажу, что у Теофимо есть психологические проблемы, но сложно, когда в 22 года или около того тебе на плечи сваливается большая слава. Тяжело выдержать этот груз. Я не знаю. Будет интересно посмотреть бой Лопеса против Джорджа Камбососа, а затем мы выясним, как он, вероятно, может выступить в реванше с Ломаченко", - сказал Гвоздик в интервью Fightnews.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Василий Ломаченко согласовал условия контракта на поединок с представителем Ганы Ричардом Комми.

Теофимо Лопес в свою очередь 27 ноября в Нью-Йорке выйдет на ринг против австралийца Джорджа Камбососа-младшего.

Ломаченко - Лопес: что было раньше

Первая встреча боксеров в ринге состоялась 17 октября 2020 года. Бой длился все 12 раундов и завершился победой Лопеса единогласным решением судей.

Лопес, который уже владел титулом IBF, отобрал у Ломаченко пояса WBC Franchise, WBA Super и WBO, благодаря чему стал абсолютным чемпионом мира.

После боя Ломаченко заявил, что вышел на поединок с травмой плеча. Также украинец неоднократно говорил, что не считает, что проиграл в этом бою.

Ранее Лопес и его отец не раз заявляли, что Ломаченко не получит реванш. Однако после боя Ломаченко против Масайоши Накатани отец Лопеса заявил, что они готовы дать реванш украинцу.

Промоутер Лопеса и Ломаченко рассказал, когда может произойти реванш.

Автор: Владимир Медяник