Промоутер Эдди Хирн все еще верит, что он сможет организовать поединок между британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.
Цитирует Хирна Manchester Evening News.
"Я убежден, что бой Джошуа - Фьюри это все еще актуальное событие. Я обещаю вам, что этот поединок состоится в конце этого года или в начале следующего. Фьюри против Джошуа - это слишком большая битва, чтобы не состояться", - заявил Эдди.
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Напомним, что Фьюри спрогнозировал поражение Джошуа нокаутом в реванше с Александром Усиком.
Ситуация в супертяжелом весе: главное
- В августе этого года Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Деонтея Уайлдера.
- Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Александра Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.
- Теперь Усик и Джошуа должны провести реванш. Британец уже активировал соответствующую опцию. Уже известно, что реванш может состояться ориентировочно в марте - апреле 2022 года.
- Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою, защитив пояс WBC. Всемирный боксерский совет официально назначил для Фьюри претендента.
- Промоутер Джошуа предложил провести в супертяжелом весе так называемый "Финал четырех". А промоутер Усика назвал условие, при котором Джошуа мог бы отказаться от реванша, чтобы позволить Усику и Фьюри встретится в ринге.