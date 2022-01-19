Эдди Хирн не покидает надежд.

Промоутер Эдди Хирн все еще верит, что он сможет организовать поединок между британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Цитирует Хирна Manchester Evening News.

"Я убежден, что бой Джошуа - Фьюри это все еще актуальное событие. Я обещаю вам, что этот поединок состоится в конце этого года или в начале следующего. Фьюри против Джошуа - это слишком большая битва, чтобы не состояться", - заявил Эдди.

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Напомним, что Фьюри спрогнозировал поражение Джошуа нокаутом в реванше с Александром Усиком.

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