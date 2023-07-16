Александр Красюк уверен, что украинский чемпион нокаутирует Даниэля Дюбуа.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик проведет свой следующий бой против Даниэля Дюбуа.

Промоутер украинского боксера Александр Красюк сделал прогноз на будущий бой своего клиента. Он заявил, что Усик нокаутирует британца.

"Я не предсказатель. Я даже не буду говорить о своих предчувствиях.

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Я говорю как эксперт бокса. Усик просто нокаутирует этого парня. Усик нокаутирует Даниэля Дюбуа.

Ты можешь пропустить удар от своей девушки и упасть. Так что ты никогда не можешь подготовиться к удару.

Но разница в том, что Усик находится в тренировочном лагере и готовится к чему угодно. Поэтому я считаю, что Дюбуа будет благодарен Усику за весь тот опыт, который он получит в их бою. В этом дело", - приводит слова Красюка Boxing UK.

Поединок Усик - Дюбуа пройдет 26 августа в польском Вроцлаве. Боксеры уже провели первую дуэль взглядов.

Добавим, что в активе Александра Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 боях на профессиональном ринге. В своем последнем бою украинский боксер победил в реванше Энтони Джошуа и защитил титулы WBA, WBO, IBF и IBO.

В послужном списке Даниэля Дюбуа 19 побед (18 - нокаутом) и одно поражение в 20 боях на профи-ринге. В предыдущем бою 25-летний британец техническим нокаутом в третьем раунде победил Кевина Лерену.

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