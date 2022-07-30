Официальным транслятором реванша между Усиком и Джошуа в США, Европе и в Украине будет стриминговый сервис DAZN.

Реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа будет транслировать стриминговый сервис DAZN.

Об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер в Тwitter.

По его информации, официальным транслятором реванша между Усиком и Джошуа в США, Европе и в Украине будет стриминговый сервис DAZN. Великобритания стала исключением - там бой покажет телекомпания Sky Sports.

Напомним, что 20 августа в Саудовской Аравии боксеры проведут свой второй поединок. В первом бою сильнее оказался Усик, который единогласным решением судей одолел британца в Лондоне.

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