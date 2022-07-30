Реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа будет транслировать стриминговый сервис DAZN.
Об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер в Тwitter.
По его информации, официальным транслятором реванша между Усиком и Джошуа в США, Европе и в Украине будет стриминговый сервис DAZN. Великобритания стала исключением - там бой покажет телекомпания Sky Sports.
Напомним, что 20 августа в Саудовской Аравии боксеры проведут свой второй поединок. В первом бою сильнее оказался Усик, который единогласным решением судей одолел британца в Лондоне.
Усик - Джошуа: что нужно знать
- Известно, как будут распределены гонорары боксеров за реванш.
- Джошуа сделал изменения в тренерском штабе - теперь он работает с Робертом Гарсией, который дерзко сказал, что Энтони станет его 15-м чемпионом мира.
- Усик намекнул, что собирается изменить свою тактику перед боем.
- Для того чтобы принять вызов Джошуа, Усику пришлось покинуть ряды территориальной обороны Киевской области, куда он записался сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
- Тайсон Фьюри считает, что Усик нокаутирует соперника. "Цыганский король" даже допускает возможность боксировать против украинца за звание абсолютного чемпиона мира.