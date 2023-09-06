Рой Джонс считает, что украинский боксер победил вполне заслуженно.

Легенда мирового бокса и бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Рой Джонс поделился своим мнением о поединке за титулы WBA, WBO, IBF и IBO между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Американский экс-боксер считает, что украинский боксер победил заслуженно.

"Даниэль считает, что в пятом раунде пробил в корпус, а не ниже пояса. Все же нужно признать, что удар был на грани и в таком случае решение принимает рефери. Поэтому он перестраховался и сказал, что это был удар ниже пояса. Это бокс.

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Усик не знает горечи поражения. Мы не хотим видеть, как Дюбуа дерется с Фьюри. Мы все понимаем, что Фьюри убил бы парня. Мы не хотим этого видеть. В конце концов, после того, как тебя вырубили джебом, мы рады, что все сложилось в пользу Усика", - приводит слова Джонса Boxing Social.

Напомним, Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в 9-м раунде. Эта победа позволила украинскому боксеру защитить чемпионские титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Добавим, что команда Дюбуа подала апелляцию на результат этого поединка. Представители британца считают, что судьи украли победу у Даниэля.

В пятом раунде этого поединка 25-летний британец ударил Усика ниже пояса, после чего Александр оказался на канвасе и некоторое время не мог подняться. Судья зафиксировал удар ниже пояса и дал время украинцу на восстановление. В команде Даниэля Дюбуа считают, что удар британца правил не нарушал.

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