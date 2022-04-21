В ночь с 23 на 24 апреля на знаменитом стадионе "Уэмбли" в Англии состоится поединок за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) и его соотечественником Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО).
Букмекеры считают Тайсона Фьюри безоговорочным фаворитом этого поединка.
На победу Фьюри можно сделать ставку с коэффициентом 1.16, тогда как на сенсацию от Уайта - 5.00. Ничья оценивается коэффициентом 23.00.
Что касается того, как именно завершится бой, то на досрочную победу Тайсона Фьюри букмекеры дают коэффициент 1.72, тогда как на нокаут от Диллиана Уайта - 5.50.
Победа Уайта решением судей считается крайне маловероятной - коэффициент на это равен 23.00. Тогда как на победу Фьюри по очкам можно поставить с коэффициентом 3.20.
Наиболее вероятным отрезком окончания боя в пользу фаворита аналитики считают 7-12-й раунды.
Накануне чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и обязательный претендент Диллиан Уайт провели финальную битву взглядов.
Фьюри - Уайт: перед боем
- Тайсон Фьюри в своем последнем поединке в октябре прошлого года нокаутировал Деонтея Уайлдера и защитил титул чемпиона мира по версии WBC.
- В активе Фьюри 31 победа в 32 боях, 26 из которых 33-летний спортсмен выиграл нокаутом. Один бой Цыганского короля завершился вничью - это был первый поединок против американца Деонея Уайлдера в 2018 году.
- Диллиан Уайт в марте 2021-го года в реванше в четвертом раунде нокаутировал россиянина Поветкина и вернул себе титул временного чемпиона мира по версии WBC, и второстепенный пояс WBC Diamond.
- Уайт за свою профессиональную карьеру провел 30 боев, 28 из которых он выиграл и два проиграл. 19 раз Диллиан Уайт побеждал своих соперников нокаутом.