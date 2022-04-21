Тайсон Фьюри является безоговорочным фаворитом боя против Диллиана Уайта.

В ночь с 23 на 24 апреля на знаменитом стадионе "Уэмбли" в Англии состоится поединок за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) и его соотечественником Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО).

Букмекеры считают Тайсона Фьюри безоговорочным фаворитом этого поединка.

На победу Фьюри можно сделать ставку с коэффициентом 1.16, тогда как на сенсацию от Уайта - 5.00. Ничья оценивается коэффициентом 23.00.

Что касается того, как именно завершится бой, то на досрочную победу Тайсона Фьюри букмекеры дают коэффициент 1.72, тогда как на нокаут от Диллиана Уайта - 5.50.

Победа Уайта решением судей считается крайне маловероятной - коэффициент на это равен 23.00. Тогда как на победу Фьюри по очкам можно поставить с коэффициентом 3.20.

Наиболее вероятным отрезком окончания боя в пользу фаворита аналитики считают 7-12-й раунды.

Накануне чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и обязательный претендент Диллиан Уайт провели финальную битву взглядов.

Фьюри - Уайт: перед боем