Британские боксеры пожали друг другу руки в конце церемонии.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и обязательный претендент Диллиан Уайт провели финальную битву взглядов накануне боя.

Британцы организовали финальную пресс-конференцию и после нее посмотрели друг другу в глаза. Церемония сопровождалась массой криков, а также шутками и странными звуками от Фьюри.

Бой состоится 23 апреля в Лондоне на "Уэмбли". УНИАН подробно рассказывал все об этом поединке в анонсе, в частности где и когда смотреть.

Если Александр Усик в реванше снова победит Энтони Джошуа, то он получит шанс сразиться за звание абсолютного чемпиона мира против победителя пары Фьюри - Уайт.

Также Фьюри "угрожает" завершить карьеру после боя с Уайтом, но это скорее пиар-ход, по мнению экспертов.

Фьюри - Уайт: профайл боксеров