Тайсон Фьюри и Диллиан Уайт / фото Top Rank

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и обязательный претендент Диллиан Уайт провели финальную битву взглядов накануне боя.

Британцы организовали финальную пресс-конференцию и после нее посмотрели друг другу в глаза. Церемония сопровождалась массой криков, а также шутками и странными звуками от Фьюри.

Бой состоится 23 апреля в Лондоне на "Уэмбли". УНИАН подробно рассказывал все об этом поединке в анонсе, в частности где и когда смотреть.

Если Александр Усик в реванше снова победит Энтони Джошуа, то он получит шанс сразиться за звание абсолютного чемпиона мира против победителя пары Фьюри - Уайт.

Также Фьюри "угрожает" завершить карьеру после боя с Уайтом, но это скорее пиар-ход, по мнению экспертов.

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Фьюри - Уайт: профайл боксеров

  • Фьюри никогда не проигрывал в карьере, одержав 31 победу и одну ничью в 32-х боях. В последнем поединке Тайсон нокаутировал американца Деонтея Уайлдера. В 2015 году Фьюри выиграл у Владимира Кличко по очкам.
  • В активе Уайта 28 побед и два поражения. Летом 2020 года Диллиан проиграл россиянину Александру Поветкину, но весной 2021 года взял реванш, нокаутировав представителя РФ в 4-м раунде.