Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и обязательный претендент Диллиан Уайт провели финальную битву взглядов накануне боя.
Британцы организовали финальную пресс-конференцию и после нее посмотрели друг другу в глаза. Церемония сопровождалась массой криков, а также шутками и странными звуками от Фьюри.
Бой состоится 23 апреля в Лондоне на "Уэмбли". УНИАН подробно рассказывал все об этом поединке в анонсе, в частности где и когда смотреть.
Если Александр Усик в реванше снова победит Энтони Джошуа, то он получит шанс сразиться за звание абсолютного чемпиона мира против победителя пары Фьюри - Уайт.
Также Фьюри "угрожает" завершить карьеру после боя с Уайтом, но это скорее пиар-ход, по мнению экспертов.
Фьюри - Уайт: профайл боксеров
- Фьюри никогда не проигрывал в карьере, одержав 31 победу и одну ничью в 32-х боях. В последнем поединке Тайсон нокаутировал американца Деонтея Уайлдера. В 2015 году Фьюри выиграл у Владимира Кличко по очкам.
- В активе Уайта 28 побед и два поражения. Летом 2020 года Диллиан проиграл россиянину Александру Поветкину, но весной 2021 года взял реванш, нокаутировав представителя РФ в 4-м раунде.