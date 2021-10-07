Тайсон Фьюри на пресс-конференции устроил шоу.

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри назвал украинца Александра Усика "пятиминутным" чемпионом.

Об этом сообщает SecondsOut.

Фьюри на пресс-конференции перед поединком против американца Деонтея Уайлдера назвал себя единственным непобедимым обладателем титула в супертяжелом весе, но потом вспомнил, что ни одного поражения нет и у Усика.

"Уайлдер - психологически слабый человек. Я нокаутирую его. Если я уничтожил Уайлдера в реванше, то в третьем поединке ему будет еще хуже. Среди чемпионов я остался последним. Я единственный из нас, кто еще не проигрывал. А, я забываю, что Усик пять минут был чемпионом мира. Я говорил о группе, которая была раньше - последние 10 лет. Я последний, кто до сих пор здесь, первый двукратный чемпион мира. У меня нет ни одного поражения. Я творю историю", - сказал Фьюри.

Фьюри 9 октября в Лас-Вегасе (США) будет защищать пояс WBC в бою против Уайлдера.

Ситуация в супертяжелом весе: главное

В августе этого года Фьюри и Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Уайлдера.

Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.

Теперь Усик и Джошуа проведут реванш. Уже известно, когда он может состояться.

В то же время чемпион мира по версии WBC Фьюри проведет третий бой с Деонтеем Уайлдером. Он состоится 9 октября.

Автор: Артем Будрин