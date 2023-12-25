Знаменитый британец верит в победу украинца в бою против "Цыганского короля".

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился свежим прогнозом на исторический поединок за титул абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Звездный британец считает, что шансов на победу больше у украинского боксера.

"Я действительно хочу посетить этот бой. Видимо, вы уже не раз это слышали, но я считаю Усика феноменальным бойцом, и вокруг него отличная команда.

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Ты настолько силен, сколь мощна твоя команда, и у Александра очень классная команда. Побывав с Усиком на ринге и изучив его, я считаю, что он возобладает. Наверное, я так думаю, потому что на себе почувствовал его мастерство в ринге. Я считаю, что она находится на самом высоком уровне", - приводит слова Джошуа Metro.

Напомним, Энтони Джошуа дважды выходил в ринг против Александра Усика - в сентябре 2021 года и в августе 2022-го. Оба раза победу решением судей одерживал украинский боксер.

Поединок Усик - Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии. Победитель этого боя станет первым в 21-м веке абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Добавим, что в ночь на 24 декабря Энтони Джошуа провел бой против Отто Валлина. Британец одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде.

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