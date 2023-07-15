Слова Усика о планах стать президентом вызвали большой резонанс в России.

Обладатель поясов WBA, WBO, IBF і IBO в супертяжелом весе Александр Усик накануне в шутливой форме заявил, что планирует в будущем стать президентом Украины.

Слова украинского боксера прокомментировал бывший чемпион мира в первом тяжелом весе, россиянин Григорий Дрозд.

"Пожелание смелое, но при том, что происходит на политической арене Украины, одного пожелания Александра недостаточно. Я не знаю, когда он собирается завершить карьеру. Если это случится, когда на территории Украины наступит мир, эти мечты будут более осуществимыми. Сейчас, я думаю, что это из области фантастики, если не брать ситуацию, при которой руководство Америки решит сменить действующего президента и поставить новую фигуру.

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Возможно, Александр действительно хочет что-то изменить, но на данный момент это невозможно. Это зависит только от руководства Америки. Но эту новость, думаю, будут обсуждать многие", - приводит слова Дрозда Metaratings.

Напомним, Александр Усик сейчас готовится к бою против британца Даниэля Дюбуа. Поединок состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее украинец и британец провели первую дуэль взглядов.

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