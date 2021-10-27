Бывший чемпион мира Энтони Джошуа решительно настроен взять реванш у Александра Усика.

Об этом британский боксер рассказал в интервью для Ютуб-канала iFL TV.

"Я закончил, черт побери, проигрывать. Я больше не хочу изучать сладкую науку. Нравится рефери мой стиль или нет, но Усик может оказаться на канвасе в следующем бою, потому что это война. Сейчас я нацелен на свой 12-й титульный бой, и я учусь. Это просто война. Я раздражен. Я закипаю, просто говоря об этом", - заявил Джошуа.