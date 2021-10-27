Бывший чемпион мира Энтони Джошуа решительно настроен взять реванш у Александра Усика.
Об этом британский боксер рассказал в интервью для Ютуб-канала iFL TV.
"Я закончил, черт побери, проигрывать. Я больше не хочу изучать сладкую науку. Нравится рефери мой стиль или нет, но Усик может оказаться на канвасе в следующем бою, потому что это война. Сейчас я нацелен на свой 12-й титульный бой, и я учусь. Это просто война. Я раздражен. Я закипаю, просто говоря об этом", - заявил Джошуа.
Напомним, что ранее промоутер Василия Ломаченко раскритиковал Эй Джея за решение выйти на реванш с Усиком.
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Усик - Джошуа: что известно о реванше
- Изначально в контракте на первый бой Усика и Джошуа была прописана опция реванша на случай поражения британского боксера. Джошуа воспользовался ей.
- Сообщалось, что реванш пройдет, скорее всего, в марте или апреле 2022 года.
- Что касается места проведения боя, то наиболее вероятным вариантом является Великобритания. Также изучаются варианты с Украиной, США и Ближним Востоком.
- Виталий Кличко прокомментировал возможность проведения реванша в Киеве.
- Стало известно, как распределят гонорары в поединке-реванше.