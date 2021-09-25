Все ожидают зрелища от двух супертяжеловесов.

Эксперты поделились своими ожиданиями от предстоящей встречи Александра Усика и Энтони Джошуа в бою за четыре пояса.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию боя Усик - Джошуа.

Бывший абсолютный чемпион мира из России Константин Цзю верит в победу Усика. Его цитирует Спорт: Экспресс:

"У Усика есть одно преимущество - это его ум. Вот этим он должен брать. Быть умнее своего соперника, и я думаю, что у него все получится. Как говорится, ставлю на него, хотя я не сторонник ставок. Джошуа - сильный, мощный, много нокаутов. Он очень хороший боксер. Не зря он олимпийский чемпион. Но я еще раз говорю, что у меня шансы 60 на 40 в пользу Усика", - сказал Цзю.

Также свое мнение относительно поединка озвучил звездный экс-боец смешанных единоборств Александр Емельяненко. Россиянин считает, что у Джошуа практически нет шансов на успех:

"У Александра отличная выносливость, он хорошо выбрасывает удары и не забывайте, что он является нокаутером. Украинский боксер не дает передохнуть своим соперникам. Украинец отлично держит темп и всегда заставляет оппонента находиться в напряжении. Я считаю, что в этом бою у Джошуа практически нет шансов, несмотря на все его прошлые заслуги. На мой взгляд, британцу придется отдать свои пояса украинскому боксеру после этого поединка".

А вот американец Энди Руис, побеждавший Джошуа, не видит Усика триумфатором схватки.

"Джошуа выигрывает нокаутом в шестом раунде. Он будет доминировать в бою и добьет Усика. Джошуа будет использовать дистанцию и свой размах рук. Он стал легче, поэтому я почти уверен, что он станет легче на ногах, будет двигаться и пользоваться своими габаритами", - сказал Руис для ESPN.

Поединок Усик - Джошуа состоится сегодня, 25 сентября. Начало - не ранее 23.50 по киевскому времени.

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И Александр Усик, и Энтони Джошуа являются олимпийскими чемпионами Лондона. Украинец выиграл золото в тяжелом весе, а британец - в супертяжелом.

34-летний Усик на профессиональном ринге провел 18 боев и во всех одержал победы (13 - нокаутом). Усик становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, после чего защитил пояса в поединке с Тони Беллью и перешел в супертяжи.

В самом престижном дивизионе Усик сперва досрочно победил Чазза Уизерспуна, а в октябре прошлого года по очкам выиграл у Дерека Чисоры.

31-летний Джошуа в профи провел 25 боев. У него 24 победы (22 - нокаутом) и 1 поражение (от Энди Руиса в декабре 2019 года). Чемпионом мира он стал в 2016 году (по версии IBF), а все свои пояса собрал, победив Владимира Кличко и Джозефа Паркера.

В двух последних боях Джошуа взял реванш у Руиса, победив решением судей, а в декабре прошлого года нокаутировал Кубрата Пулева.

Усик уступает Джошуа в габаритах. Рост украинца - 191 см, а британца - 198 см. Размах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

Автор: Артем Будрин