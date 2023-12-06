Деонтей Уайлдер планирует сразится с победителем боя Усик - Фьюри.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился своим мнением о будущем поединке за титул абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Американец считает, что победу в этом бою одержит тот, кто будет лучше готов на момент сражения.

"Если честно, я не знаю, кто выиграет это сражение. Каждый из них может победить. Все зависит от того, кто будет чувствовать себя лучше, когда придет время.

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Главное - как ты себя чувствуешь, когда наступает время боя. Это честная игра для каждого из них. Каждый может одержать победу.

Я просто взволнован этим боем, поскольку я наконец-то дошел до момента, когда все титулы будут в руках одного бойца. И я тоже буду драться за все титулы. Мне не нужно будет бегать по разным чемпионам.

Я не должен сражаться с одним, а потом пытаться забрать пояс у второго, а потом у третьего. Я не получал таких возможностей, они продолжали бегать от меня, но теперь, когда будет боец со всеми поясами, мои шансы будут выше", - заявил Уайлдер в комментарии The Last Stand Podcast.

Напомним, бой Усик - Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии. Победитель этого боя станет первым в истории абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, который будет обладать четырьмя основными чемпионскими поясами.

Кроме того, победитель боя Усик - Фьюри станет первым в 21-м веке абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе. В последний раз титул "абсолюта" в хевивейте выигрывал Леннокс Льюис в 2000 году.

Деонтей Уайлдер свой следующий поединок проведет 23 декабря этого года против Джаррела Миллера.

Добавим, что Деонтей Уайлдер на профи-ринге провел 46 боев (43 победы, 1 ничья и 2 поражения).

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