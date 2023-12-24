Деонтей Уайлдер проиграл Джозефу Паркеру единогласным решением судей.

В ночь на 24 декабря Деонтей Уайлдер сенсационно проиграл Джозефу Паркеру в рамках вечера бокса в Саудовской Аравии.

Фиаско американца прокомментировал Энтони Джошуа. Британский боксер отметил, что мог бы разорвать "Бронзового бомбардировщика" сейчас.

"Я не смотрел бой Уайлдера, я просто сосредоточился на себе всю неделю боя. Я знал, насколько важен для меня этот бой. Я слышал, что Деонтей проиграл, и что с того? Он вернется. Все, что Деонтей сказал обо мне… я мог бы разорвать его на части прямо сейчас, но я собираюсь занять более высокую позицию и надеюсь, что он вернется. Ты можешь сделать что угодно, только не сдавайся, если он захочет, он может вернуться и драться в другой день", - приводит слова Джошуа talkSPORT.

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Также Энтони Джошуа оценил вероятность своего поединка с Деонтеем Уайлдером в будущем.

"Нет. Слушайте, ну посмотрите на Дюбуа этим вечером. Он вернулся. Ты можешь сделать что угодно. Если он захочет, он может вернуться и провести бой в другой раз. Я уверен, что люди все еще хотят увидеть этот бой", - отметил Джошуа.

Добавим, что Деонтей Уайлдер проиграл Джозефу Паркеру единогласным решением судей. Это поражение стало третьим в карьере "Бронзового бомбардировщика". На его счету также 43 победы и одна ничья.

Отметим, что в рамках вечера бокса в Саудовской Аравии свой бой провел и Энтони Джошуа. Британец досрочно победил шведа Отто Валлина. Для ЭйДжея эта победа стала 27-й в карьере.

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