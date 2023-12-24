Джозеф Паркер одержал победу единогласным решением судей.

В ночь на 24 декабря в рамках грандиозного вечера бокса в Саудовской Аравии состоялся поединок Деонтея Уайлдера и Джозефа Паркера.

Бой продлился все 12 раундов. Новозеландец Паркер владел преимуществом на протяжении всего поединка. "Бронзовый бомбардировщик", в свою очередь, пытался найти свой нокаутирующий удар, но до конца схватки так и не нашел его.

Поединок завершился сенсационной победой Джозефа Паркера единогласным решением судей: 118-111, 118-110, 120-108.

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"Это был немного не мой день. И это через Джозефа, он проделал отличную работу, избегая многих ударов. Я не ищу оправданий. Это был хороший бой, и мы двигаемся дальше.

Возможно, но мы не будем исходить из этого. Случилось то, что произошло, мы двигаемся дальше", - заявил после боя Уайлдер.

"Очень уважаю Деонтея, но мы очень упорно тренировались перед поединком. У него есть новый тренер, ожидает возможности воплотить все наработки. Но для меня это отличное завершение года.

Мне было важно не терять свою форму. Деонтей - грандиозный и лучший соперник, с которым я когда-либо встречался. Тайсон Фьюри уделял нам свое время во время спаррингов и был чрезвычайно важен в подготовке", - сказал Паркер.

Отметим, что Джозеф Паркер завоевал два второстепенных пояса WBC International и WBO Inter-Continental в супертяжелом весе. Для австралийца эта победа стала 34-й в профессиональной карьере. Также на его счету три поражения.

Деонтей Уайлдер провел на профи-ринге 47 боев. В его послужном списке 43 победы (42 нокаутом), три поражения и одна ничья.

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