"Днепр-1" поднялся на седьмое место в таблице чемпионата Украины.

В понедельник, 2 октября, состоялся заключительный поединок девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Днепр-1" встречался с "Металлистом 1925".

Игра проходила на стадионе "Арена Днепр" и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Первый тайм этого поединка завершился без забитых голов. Единственный гол в этой встрече, который в итоге принес победу подопечным Юрия Максимова, был забит на 56-й минуте. Отличился Богдан Леднев, ассистировал ему Эмильяно Пурита.

Видео дня

"Днепр-1" - "Металлист 1925" - 1:0

Гол: Леднев, 56

"Днепр-1": Волынец, Каплиенко, Кравец, Сарапий, Сваток, Адамюк, Леднев, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк, Когут (Пурита, 28)

"Металлист 1925": Мозиль, Червак, Курило, Безуглый, Жичиков, Габелок, Вачиберадзе, Дмитренко (Юсов, 65), Чирук (Сидоров, 65), Ари, Борячук

Предупреждения: Когут, 25

Победа в этой игре позволила "Днепру-1" подняться с 11-го на 7-е место в турнирной таблице УПЛ и обойти "Металлист 1925". В активе днепрян 12 очков, у харьковского клуба - 11 баллов.

В следующем туре чемпионата Украины "Днепр-1" сыграет против ривненского "Вереса", а "Металлист 1925" встретится с киевской "Оболонью".

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