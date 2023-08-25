Британский боксер уверен, что победит Александра Усика.

В субботу, 26 августа, состоится бой обладателя поясов WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика против Дэниэля Дюбуа.

25-летний британец накануне поединка заявил, что он хорошо подготовился к бою с украинцем и намерен отобрать у него все пояса.

"Для меня он стар. Я должен поразить его, сломать ему кости, отобрать у него все, вырвать у него пояса. Дон Чарльз безусловно подготовил меня. Это была тяжелая работа. Давайте пойдем и сделаем это. Что бы то ни было, это тот самый момент. Это тот момент, когда нужно выйти и взять свое. Настройтесь и смотрите. Все на кону, все в этот вечер.

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Усик любит много двигаться рингом, поэтому мы должны лишить его пространства. Мы много работали в тренировочном лагере. Это игры разума", - приводит слова Дюбуа Boxing King Media.

Напомним, бой Усик - Дюбуа состоится в польском Вроцлаве на стадионе "Tarczynski Arena". На кону в этом поединке будут стоять титулы WBO, WBA, IBO и IBF, которыми владеет украинец.

В андеркарде вечера бокса в польском Вроцлаве выступят известные украинские боксеры: Денис Беринчик, Дмитрий Митрофанов, Василий Чеботарь, Ярослав Харциз, Федор Черкашин, Даниэль Лапин, Александр Соломенников и другие.

Добавим, что на территории Украины бой Усика против Дюбуа в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

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