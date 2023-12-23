Филип Хргович одержал 17-ю победу в 17-ти боях в своей карьере.

В субботу, 23 декабря, в рамках грандиозного вечера бокса в Саудовской Аравии боксер из Хорватии Филип Хргович провел поединок против австралийца Марка де Мори.

Хорватский супертяж очень активно начал бой, нанес серию мощных и точных ударов, которые не выдержал его оппонент и судья был вынужден остановить бой уже в первом раунде.

Эта победа стала 17-й для Филипа Хрговича в 17-ти поединках (все нокаутом) в профессиональной карьере.

Видео дня

Видео нокаута:

Boxing footage of Filip Hrgovic getting the first round TKO‼️🥊😳 pic.twitter.com/UBKkYdEbGQ — IFN (@IfnBoxing) December 23, 2023

"Теперь я должен драться с Усиком или Фьюри после их боя. Если у них будет реванш, то пусть оставляют пояс и буду драться со следующим в рейтинге.

Джаррелл Миллер? Это мне на завтрак. Там могут быть большие имена - Джошуа, Валлин. Я готов ко всем", - сказал Хргович после боя.

Добавим, что Филип Хргович является обязательным претендентом на титул IBF, которым владеет Александр Усик.

Напомним, Александр Усик свой следующий бой проведет против Тайсона Фьюри. Поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем и британцем состоится 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии.

Вас также могут заинтересовать новости: