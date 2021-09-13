Хабиб Нурмагомедов прокомментировал пост Василия Ломаченко.

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал публикацию украинского боксера Василия Ломаченко в сети.

На своей странице в Instagram Ломаченко разместил фотографии со своей пробежки по родному Белгород-Днестровскому.

"Утренняя 15-ка", - написал боксер.

Нурмагомедов оставил комментарий под этим постом:

"Что может быть лучше, чем утренняя пробежка по родным местам, по местам, где ты родился, вырос и прошло все твое детство. Удачи тебе, Вася, и отцу здоровья".

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Автор: Антон Дударь