Хабиб Нурмагомедов / фото REUTERS
Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал публикацию украинского боксера Василия Ломаченко в сети.
На своей странице в Instagram Ломаченко разместил фотографии со своей пробежки по родному Белгород-Днестровскому.
"Утренняя 15-ка", - написал боксер.
Нурмагомедов оставил комментарий под этим постом:
"Что может быть лучше, чем утренняя пробежка по родным местам, по местам, где ты родился, вырос и прошло все твое детство. Удачи тебе, Вася, и отцу здоровья".
Василий Ломаченко / instagram.com/lomachenkovasiliy
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Василий Ломаченко: последние новости
- В своем предыдущем бою украинец 27 июня нокаутировал японца Масайоши Накатани. Судья остановил поединок в девятом раунде.
- После этого Ломаченко призвал Теофимо Лопеса провести реванш.
- В новом рейтинге WBO в легком весе (до 61,2 кг) Ломаченко поднялся на первое место. Таким образом, он стал обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет Теофимо Лопес.
- Сторона Лопеса выдвинула единственное условие Василию относительно реванша. Но позже Лопес заявил, что не даст реванш украинцу.