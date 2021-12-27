Василий Ломаченко хочет уже в следующем бою встретиться с чемпионом мира.

Украинский боксер Василий Ломаченко в своем следующем поединке хочет встретиться с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом.

Об этом сообщил президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дюбоф, передает Sky Sports.

"Ломаченко четко дал нам понять, что это тот бой, который он сейчас хочет получить. Мы дружески пытаемся обсудить с командой Камбососа проведение поединка в первой половине следующего года", - сказал Дюбоф.

Он также подчеркнул, что Ломаченко рассматривает потерю титулов как возможность для дальнейшего роста:

"Он не смотрит на неудачу как на снижение своей стоимости. Ломаченко видит в этом новое движение вперед. Василий вернулся с двумя великолепными победами, и он никогда не говорил "нет" ни одному сопернику. Он хочет вернуть свои титулы".

Читайте также"Они настоящие патриоты, а их троллят": российский боксер выступил в поддержку Ломаченко и Усика

Ситуация в легком весе