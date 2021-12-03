Флойд Мейвезер считает, что Александр Усик просто менее раскрученный боксер, чем Энтони Джошуа.

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, непобедимый Флойд Мейвезер поделился своим мнением о бое между Энтони Джошуа и Александром Усиком, который завершился победой украинца.

В комментарии для YouTube-канала FightHype.com Мейвезер не согласился с тем, что победа Усика - это апсет (так называют неожиданную победу аутсайдера, - Прим.).

"Это не апсет. Это был бой двух парней с очень большим опытом. Просто Джошуа показывали по ТВ, и все его видели. А Усик - чертовски сильный боксер. Если не ошибаюсь, чемпион Олимпийских игр. Но он оставался за кулисами", - подчеркнул Мейвезер.

Американец считает, что Джошуа просто не справился с задачей:

"Это два бойца с очень большим опытом в любителях. Просто один был на виду, а второй - нет. Вы называете это апсетом - нет, просто Усик был на заднем плане. И вот они встретились, и Джошуа просто не справился в этом поединке".

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Усик - Джошуа: итоги боя

Бой украинца и британца состоялся 25 сентября. Усик победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Были опубликованы статистика ударов и судейский протокол боя.

Усик стал чемпионом мира во второй весовой категории - ранее украинец был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.

Пояса чемпиона мира в супертяжелом весе вернулись в Украину впервые с 2015 года, когда Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри.

Усик - третий украинец, который стал чемпионом мира в супертяжах. Также он вошел в историю в одном ряду с Эвандером Холифилдом.

Усик провел свой 19-й поединок на профи-ринге и одержал 19-ю победу. Для Джошуа это был 26-й бой, он потерпел второе поражение.

Уже известно, что Джошуа активировал опцию реванша. Вторая встреча боксеров в ринге должна состояться ориентировочно в марте-апреле 2022 года.

Автор: Антон Дударь