10 декабря в английском Лидсе Эбани Бриджес проведет защиту титула чемпионки мира по версии IBF.

Известная австралийская боксерша Эбани Бриджес, более известная прозвищем "Блондинка-Бомбардировщик", появилась на взвешивании в ярком нижнем белье.

10 декабря в английском Лидсе Бриджес проведет защиту титула чемпионки мира по версии IBF. Ее соперницей станет соотечественница Шеннон О'Коннел.

Звание чемпионки мира 36-летняя Бриджес получила в марте 2022-го, одолев Марию Сесилию Роман из Аргентины единогласным решением судей. Бой с О'Коннел станет для австралийки первой защитой титула.

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Это не первое ее появление в подобном образе, ведь раньше она уже подтверждала статус королевы взвешиваний.

Эбани росла в пригороде Сиднея, с детства увлекалась каратэ и футболом. В юности ей пришлось пережить смерть лучшей подруги, а также парня. После этих трагических событий она стала на "скользкую дорогу" и подсела на наркотики, но, к счастью, смогла избавиться от этой зависимости. С 18 лет блондинка начала заниматься бодибилдингом, а в 28 пошла в бокс.

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