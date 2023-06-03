Александр Усик стал на защиту своего друга Василия Ломаченко.

Обладатель поясов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал позицию бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко по поводу войны в Украине, которую развязала РФ.

Усик заверил, что несмотря на свое молчание, Ломаченко является украинцем и поддерживает Украину.

"Василий вообще почти не разговаривает - посмотрите на его Инстаграм. Однако в первый же день войны пошел в армию.

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И если он что-то не говорит вслух, это не значит, что он против Украины. Он за Украину. Однако война продолжается. И многих людей не так раздражает, сколько тошнит от происходящего.

Ежедневно есть жертвы, кто-то погибает. И, вероятно, по этой причине они сердятся на Василия, что он не высказывается против врага.

В результате он получает ненависть. Но хочу сказать, что Василий - украинец, поддерживающий свою страну. Он поддерживал ее и будет поддерживать", - приводит слова Усика Przegląd Sportowy.

Добавим, что Василий Ломаченко ни разу прямым текстом не говорил, что РФ развязала войну против Украины, а лишь призывал к миру в Украине. Кроме того, боксер неоднократно попадал в громкие скандалы из-за поддержки УПЦ Московского патриархата и публикации в своем Инстаграме антиукраинских нарративов российской пропаганды.

Напомним, страница Василия Ломаченко в Инстаграме была заблокирована на территории Украины, а общественная организация "Рух ЧЕСНО" внесла боксера в реестр предателей Украины.

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